Украинские военные освобождают города от террористов и берут их под свой контроль

По состоянию на 9.00 5 июля наиболее заостренной она была в населенных пунктах Краматорск, Славянск, Луганск, Станично-Луганское, Снежное, Краснодон, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Основные усилия силы АТО сосредоточивали на уничтожении очагов и блокпостов боевиков, баз подготовки и их размещение, восстановление контроля над государственной границей и надежной изоляции зоны конфликта», - отмечают в сообщении.

Вчера 4 июля в первой половине дня силы АТО окружили Николаевку и ликвидировали опорные пункты террористов. Мобильные группы военных создали благоприятные условия для очистки города от боевиков. Подразделениями АТО нанесли огневые налеты по укрепрайонам боевиков в Николаевке, по 2 обнаруженным блокпостам террористов и по 2 разведывательным районам боевиков, где находились снайперы и корегувальники огня, сообщают в Минобороны.

При освобождении от террористов населенного пункта Николаевка, силовики спасли 150 женщин и детей, скрывавшихся от боевиков в подвале местного центра культуры. На территории взятой под контроль больнице находилось много раненых, как боевиков, так и мирных граждан, которые обратились за помощью к украинским военным.

Во время операции в Николаевке взято в плен свыше 50 террористов. А в районе завода силами АТО изъят внушительный арсенал разнообразного оружия.

Вчера во второй половине дня военные уничтожили склад боеприпасов и базу боевиков в районе населенного пункта Черняховка, а также базу боевиков в районе Семеновки и колонну боевиков с минометным расчетом. Нанесен огневой удар артиллерией по скоплению боевиков в районе между Краматорском и населенным пунктом Ильичевка.

«Во время активных действий по уничтожению террористов силами АТО было обнаружено смешанную колонну боевиков, направлявшихся в Краматорск. По колонне техники нанесено огневое поражение сводной артиллерийской группой, в результате которого колонна была распылена», - отмечают в сообщении.

Силы АТО нанесли 3 сосредоточенные огневые удары по группам незаконных вооруженных формирований, которые выдвигались к блокпосту на горе Карачун. После того как в районе лесополосы сработала сигнальная мина и было замечено передвижение неизвестных лиц, силами военных с наблюдательного поста они были обстреляны. После этого в район поиска выдвинулось очередное подразделение.

С помощью действий передовой группы ВДВ, силы АТО пробились до Артемовска, где разблокировали базу вооружение и взяли ее под свой контроль.

Кроме того, военнослужащие ВС Украины полностью перекрыли трассу Харьков - Ростов-на-Дону в районе населенного пункта Горохувате.

Террористы из минометов в течение суток обстреляли блокпост сил АТО в районе Шишково, из стрелкового оружия и минометов осуществлен обстрел районного пункта Большая Вергунка, пехотинцев в районе Варваровки, командного пункта десантников в районе населенного пункта Мариновка.

В Луганске террористы обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» аэродром. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также боевики совершили минометный обстрел позиций АТО на горе Карачун, после чего они начали штурм блокпоста. В ходе ведения боя украинские военные подбили 1 танк и 3 БМП боевиков. Сдались в плен 3 женщины-снайперы. Военными было отражено нападение боевиков.

Сейчас силы АТО оказывают помощь местному населению освобожденных городов.