Президент представил Гелетея руководству Генштаба и Минобороны

"Верховная Рада рекордным количеством голосов поддержала предложение президента, и с сегодняшнего дня украинские вооруженные силы, украинская армия, украинское войско имеет полноценного министра обороны. Я уверен, что он не подведет и достойно защитит государство", - заявил глава государства.

Главной задачей, которую поставил президент новоназначенному руководителю оборонного ведомства является скорейшее проведение военной реформы, очищение армии от коррупции, кадровые предложения.

"Считаю, что под руководством нового министра обороны вооруженные силы получат скорейшую победу, отстоят территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего государства. Именно сейчас происходит борьба за независимость Украины. Именно сейчас на эти плечи ложится высокая ответственность за мир, за спокойствие, за победу на Донбассе, за спасенные жизни. За то, чтобы армия действовала быстро и эффективно. Я полагаюсь на вас, господин министр", - обратился Петр Порошенко к Валерию Гелетею.

В свою очередь новый министр обороны заявил: "Уважаемый господин президент, уважаемые присутствующие! Я благодарен за высокое доверие и понимаю ту ответственность, которая ложится на мои плечи. Те задачи, которые поставлены, будут выполнены в полном объеме. Другого выбора у нас нет. Мы должны зачистить украинскую землю от всей нечисти, которая к большому сожалению присутствует на нашей украинской земле. Это наша задача и мы с ней справимся".

Петр Порошенко поблагодарил генерал-полковника Михаила Коваля за добросовестное выполнение обязанностей на посту исполняющего обязанности министра обороны. "Спасибо за начало развития и возрождения украинской армии в, возможно, самые тяжелые времена. Вы достойно и с честью несли высокое звание исполняющего обязанности министра обороны", - отметил президент.

Глава государства также проинформировал присутствующих о своем решении о назначении начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВС генерал-лейтенанта Виктора Муженко, и других кадровых решениях. "Для улучшения координации президента с Министерством обороны и всем силовым блоком, первым заместителем главы администрации президента стал Юрий Косюк - один из лучших менеджеров Украины, человек который является кристально честным, с огромным опытом, который сможет в кратчайшие сроки решить проблемы логистики, возрождения тылового обеспечения армии, сделает все возможное, чтобы украинский солдат, который с оружием в руках защищает Родину, который идет к победе с риском для жизни, был накормлен, одет и вооружен самым качественным оружием. Ведь он защищает самую лучшую страну в мире", - подчеркнул президент.