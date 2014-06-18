Военные медики Одессы рассказали, как оказывают помощь раненым бойцам АТО

На днях в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, в Одессе, авиационным санитарным транспортом доставили 15 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые пострадали от рук террористов на востоке Украины.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

Заместитель начальника Центра по медицинской части полковник медицинской службы Юрий Сахно отметил, что бойцы были эвакуированы с огнестрельными пулевыми и осколочными ранениями верхних и нижних конечностей, таза, печени, селезенки и почек.

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По его словам, сначала квалифицированную медицинскую помощь военные получили в зоне АТО, на базе мобильного госпиталя, в состав медперсонала которого входят представители ВМКЦ Южного региона.

"Всю ночь такие хирурги и анестезиологи медицинской службы как полковник Виктор Кузьменко, подполковники Владислав Горбенко, Олег Герасименко, Наталья Мамай, майоры Олег Тымчук, Игорь Самарский, Александр Коробко, капитан Сергей Войтенко и старший лейтенант Карен Мурадян проводили хирургические обработки ран и в сложных полевых условиях оперировали наших ребят. Впоследствии, после того как удалось стабилизировать их состояние здоровья, военных направили в Днепропетровский военный госпиталь, а уже через сутки - в Одессу", - рассказал полковник медицинской службы Юрий Сахно.

Относительно дальнейшего этапа лечения украинских воинов в стационарных условиях ВМКЦ Южного региона, то сейчас они госпитализированы в клиники и отделения Центра соответственно характеру ранений и потребностей в проведении лечебно-диагностических мероприятий.

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"Наши товарищи по службе и одновременно коллеги по медцеху выполнили достаточно большой объем работ на базе полевого мобильного госпиталя и сделали все возможное, чтобы жизни ребят ничего не угрожало. Но до полного выздоровления им надо пройти непростой период восстановления с проведением дополнительных обследований, повторных высококвалифицированных оперативных вмешательств, терапевтического лечения и осуществлением всего комплекса необходимых реабилитационных мероприятий", - подчеркнул заместитель начальника Центра по медицинской части.

Стоит отметить, что с началом проведения АТО коллектив этого учреждения оказал и продолжает оказывать квалифицированную медицинскую помощь около 50 раненым бойцам из состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Четверо из них со значительным улучшением состояния здоровья и после полного выздоровления уже выписаны домой и вернулись к строю защитников Отчизны.