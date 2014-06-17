К учебному процессу курсантов добавят опыт, полученный во время проведения АТО

По его словам, последние события, происходившие в АР Крым и восточных областях Украины, показывают, что знания и практические навыки, полученные учащимися в ходе обучения, не в полной мере обеспечивают подготовку военного специалиста как личности, морально и психологически готовой к работе в условиях военной среды, способной в полной мере применять полученные знания при выполнении должностных обязанностей и принимать соответствующие решения, в том числе и по использованию оружия. В связи с этим, с целью оперативного и адекватного реагирования на события, происходящие во время проведения АТО, организовано обеспечение высших военных учебных заведений информационными материалами, связанными с опытом применением Вооруженных Сил в контртеррористической операции.

"В учебные планы и программы в военных ВУЗах внесены соответствующие изменения относительно изучения и практической проработки таких вопросов, как тактика действий воинских подразделений в составе общевойсковой группировки по локализации и нейтрализации вооруженных конфликтов, психологическая подготовка, как один из видов обеспечения готовности к современному бою, психологическая и воспитательная работа в военном подразделении в условиях проведения антитеррористических операций, информационная безопасность во время применения ВС Украины, правовые основы применения оружия военнослужащими", - рассказал генерал-майор Игорь Толок.

Кроме того, ученые Вооруженных Сил Украины обсуждают и дают конкретные практические рекомендации по решению проблемных вопросов подготовки и применения войск в условиях, которые сложились, в том числе по организации материально-технического обеспечения.

Директор Департамента военного образования и науки Минобороны Украины подчеркнул, что система военного образования интегрирована с государственной системой образования и функционирует на принципах единой законодательной и нормативно-правовой базы. Она построена на основе непрерывного ступенчатого обучения военных кадров с учетом специфики прохождения ими военной службы.

"Подготовка военных специалистов осуществляется по 30 отраслями знаний, 39 направлениям, 155 специальностям и 328 специализациям подготовки. В настоящее время к сети военных учебных заведений входят: 2 университета, 4 академии, 3 военных института, 3 факультета, 19 кафедр военной подготовки, 3 кафедры медицины катастроф и военной медицины, военный лицей. По состоянию на 1 июня 2014 года в военных ВУЗОВ проходят подготовку около 6000 человек - это студенты дневной формы обучения, курсанты, докторанты, адъюнкты и др.", - рассказал генерал-майор Игорь Толок.

В настоящее время в военных ВУЗАХ завершают работу Государственные экзаменационные комиссии. Председателям ДЕК поставлена задача особенно обратить внимание на практическое выполнение выпускниками своих обязанностей по должности во время управления подразделениями в ходе боевых действий.

"Всего в войска направят почти 1000 выпускников", - сообщил генерал-майор Игорь Толок.

Он подчеркнул, что руководство государства, Министерство обороны и Генеральный штаб уделяют особое и постоянное внимание качеству подготовки военных специалистов, их способности выполнять функциональные обязанности по назначению.

"Анализ результатов работы ГЭК за последние годы свидетельствует о том, что организация учебно-воспитательного процесса, морально-психологическое состояние слушателей, курсантов и студентов, опыт и квалификация руководящего состава, научно-педагогических работников в основном позволяют выполнять возложенные на военные ВУЗЫ задачи", - подчеркнул директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины генерал-майор Игорь Толок.