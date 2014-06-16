О достижениях армейского спорта расскажут спортсмены Вооруженных Сил Украины
14:26, 16 июня 2014Армия
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Сегодня, 16 июня, в 15.40 в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ» состоится брифинг представителей Управления спорта Министерства обороны Украины и спортсменов ВС Украины.
Армейские спортсмены традиционно завоевывают призовые места на соревнованиях национального и международного уровней. На Чемпионате мира среди военнослужащих по плаванию, который проходил 11 - 15 июня в г. Тенеро (Швейцария), и в котором приняли участие представители 17 стран, спортсмены ВС Украины (участники брифинга) завоевали 8 медалей.
Адрес «Укринформа»: ул. Б. Хмельницкого, 8/16 (ст. м. «Театральная»).
Контактные телефоны «Укринформа»: (044) 279-22-42,279-00-05,244-90-47.
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