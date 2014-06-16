О достижениях армейского спорта расскажут спортсмены Вооруженных Сил Украины

Армейские спортсмены традиционно завоевывают призовые места на соревнованиях национального и международного уровней. На Чемпионате мира среди военнослужащих по плаванию, который проходил 11 - 15 июня в г. Тенеро (Швейцария), и в котором приняли участие представители 17 стран, спортсмены ВС Украины (участники брифинга) завоевали 8 медалей.

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