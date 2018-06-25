Александр Белый остался целым в Африке, но был сбит над родной Украиной

Этот материал об Александре Белом был опубликован в 2010 году в издании "Наш город".

Александр Белый с детства мечтал стать летчиком. Перечитал много книжек о доблестных героях Великой Отечественной войны и всегда хотел сам совершать подвиги за штурвалом самолета. После окончания школы, в 1993 году, подал документы в Харьковское Высшее Авиационное училище имени Сергея Грицевца.

- В училище мы изучали высшую математику, теоретическую механику, сопромат. Основными предметами, конечно же, стали освоение аэродинамики самолетов и прыжки с парашютом. Первый прыжок был самым тяжелым, так сказать, полет в неизвестность, а второй уже полегче. Я понимал, что все пройдет нормально, если действовать строго по инструкции, — рассказывает командир авиационного отряда, летчик 3-го класса Александр Белый.

После выпуска Александр Иванович по распределению попал на службу на Западную Украину, в Дубно. С этой военной части и началась его карьера. Он осваивал бомбардировщик СУ-24М, но полетать на нем долго не удалось — сократили полк. В 2001 году Александр и пять его товарищей перевелись в Мелитополь. На новом месте летчики ознакомились с другим самолетом. В течение нескольких месяцев ребята изучали ИЛ-76МД.

- Он очень большой, инертный, то есть резко штурвалом поворачивать нельзя. К управлению такой техникой нужно всегда подходить с большой ответственностью. Помню, как-то в 2008 году отправились мы с командой на задание в Китай. Нам необходимо было доставить гуманитарную помощь жертвам землетрясения.

Из Мелитополя наши ребята прилетели в аэропорт Борисполя, загрузили самолет всеми необходимыми вещами: одеялами, медикаментами, военно-полевой кухней. По пути сделали остановку в Новосибирске, чтобы заправиться горючим. А в полдень следующего дня, по китайскому времени, мелитопольские военные приземлились в Чэнгду.

- Нас встретили очень тепло, накормили вкусным обедом. Непривычно то, что на стол подали экзотические блюда, одно из которых мне больше всего понравилось — маринованный тростник. Весь экипаж разместили в гостинице, а после отдыха мы улетели назад на родные земли, — рассказывает летчик.

Это задание Александру Белому так хорошо запомнилось, поскольку летчик отметил свой день рождения трижды: по украинскому, российскому и китайскому времени. По словам Александра Ивановича, каждый полет по-своему сложный и неповторимый.

- Например, когда мы летали в Гренландию на датскую научную станцию, с трудом удавалось посадить самолет. Центр, где производилась выгрузка «гуманитарки», расположился в самой дальней точке страны, от него до северного полюса всего 900 километров. Низкая температура воздуха и нехватка средств навигации крайне осложняли посадку транспортного средства. Но мы справились!

За военную службу майор Белый совершил несколько сотен успешных вылетов и за это его по праву можно назвать асом. Ведь, поднимая технику в воздух, Александр Иванович должен учитывать все: работу двигателей, ведение самолета, температуру воздуха и количество выпавших осадков. А особенно важно знать особенности строения самолета.

- Многие мечтают стать генералами, но лично я этого совсем не желаю. Самое главное для меня — летать. Держать штурвал самолета в мирное время и командовать авиационным отрядом — чего еще можно желать? За почти 15 лет стажа ни разу не пожалел, что служу в Воздушных силах Украины.