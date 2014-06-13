Угрозы жизни раненых участников АТО, которые лечатся в Днепропетровске, нет - врач

В Днепропетровском военном госпитале проходят лечение раненые военнослужащие Вооруженных Сил Украины, доставленные в медицинское учреждение из зоны проведения антитеррористической операции. Раненые были эвакуированы воздушным транспортом ночью с 12 на 13 июня. Вместе с пострадавшими также был доставлен 14-летний мальчик, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщил начальник хирургического отделения военного госпиталя, ведущий хирург подполковник медицинской службы Евгений Герасименко, всего на лечение в госпиталь поступило 25 военнослужащих с огнестрельными и осколочными ранениями, в основном нижних конечностей. Один - в областную клиническую больницу и 14-летний подросток - в областной детской больнице.

"Всем пациентам была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. Сегодня большая часть пациентов находится в среднем состоянии, лишь двое из них - в тяжелом, но угрозы их жизни нет" , - отметил офицер.

Также офицер рассказал, что 15 раненых будут проходить дальнейшее лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона в городе Одесса.

Для проведения лечения раненых во время выполнения боевых задач военнослужащих, военно-медицинское учреждение обеспечено квалифицированным медицинским персоналом, всеми необходимыми медицинскими препаратами, продуктами питания и т.д.