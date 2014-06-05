Россия вернула Украине технику из Крыма в разгромленном состоянии (фото)

Процесс получения этого движимого имущества продолжается уже два месяца. Основным пунктом назначения является 145 ремонтно-восстановительный полк, в Николаеве.

Как рассказал командир части подполковник Владимир Олефир, 90 % техники, которую получают его подчиненные, практически непригодна к использованию.

Читайте такжеКоваль предупредил, что российскую армию в Украине встретят огнем- Если бронетанковую технику можно будет использовать, то автомобильную - вряд ли, ведь она очень сильно испорчена. Для ее восстановления требуется много времени и усилий. Практически каждая машина требует серьезного капремонта, - отметил офицер.

По его словам российские военные отдают Украине практически непригодную к дальнейшему использованию технику.

- Причем если она и была в рабочем состоянии отправки, то ее намеренно выводили из строя. Для этого снимали двигатели, топливные насосы, электроприборы. Все, что не могли снять - крушили и ломали, - подчеркнул командир 145 ремонтно-восстановительного полка подполковник Владимир Олефир.

Каждую полученную единицу военные ремонтники осматривают и составляют дефектную ведомость. Как пояснил начальник организационно-штатного управления бронетанкового управления Вооружения ВС Украины полковник Владимир Дударь, это необходимо для того, чтобы потом оценить сумму ущерба и в дальнейшем подать иск против России в международные суды.

Восстанавливают полученную технику на базе 145 ремонтно-восстановительного полка, где интенсивность работ за последние месяцы выросла в четыре раза. Например, если в течение весны 2013 года военная часть выполнила 208 ремонтных работ различной степени сложности (от текущего и среднего до капитального), то за этот же период 2014 году их количество возросло до 908. Справиться с подобным объемом работ помогает то, что штат части увеличился вдвое.