Боевики покинули захваченную больницу в Славянске и пытаются прорвать кольцо оцепления

Боевики покинули территорию больницы в Славянске, где ранее обустроили себе бомбоубежище, и пытаются прорваться через кольцо оцепления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Стала известна из оперативных источников информация, что боевики в военной форме, которые имели военное оснащение, покинули территорию медучреждения в Славянске, которое занимали ранее», - отметил он.

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«Они покинули помещение городской больницы Славянска с началом операции сил АТО», - добавил пресс-офицер.

Также он добавил, что «боевики обустраивались там надолго, там они даже обустроили себе бомбоубежище. Но активные действия украинских военнослужащих напугали наемников, и они бегут из города, пытаясь прорваться через кольцо оцепления».