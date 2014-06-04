Опубликованы фото БТР-4Е, который выдержал несколько снарядов из РПГ террористов
13:34, 04 июня 2014Армия
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Журналист Юрий Касьянов, который находится на месте событий, опубликовал ряд фотографий новейшего украинского БТР-4Е, который был задействован во вчерашних жестоких боях под Славянском.
facebook.com/brtcomua
На фото видно, что противокумулятивная решетка (экран) БТР и его броня выдержали ряд прямых попаданий из гранатометов.
Именно этот БТР смог оперативно эвакуировать раненых бойцов с поля боя.
Как отметил Касьянов, «было жарко, но бронетранспортер выдержал, и завтра вновь выйдет на позиции».
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