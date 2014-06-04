Опубликованы фото БТР-4Е, который выдержал несколько снарядов из РПГ террористов

На фото видно, что противокумулятивная решетка (экран) БТР и его броня выдержали ряд прямых попаданий из гранатометов.

Именно этот БТР смог оперативно эвакуировать раненых бойцов с поля боя.

Как отметил Касьянов, «было жарко, но бронетранспортер выдержал, и завтра вновь выйдет на позиции».