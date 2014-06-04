Воспитанники эвакуированного из Крыма Военно-морского лицея начали практику в Одессе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, практика учащихся 10 класса на борту катера «Смела» происходит в соответствии с планом учебно-воспитательного процесса и продлится до 13 июня.

"Главной целью мероприятия является практическая отработка функциональных обязанностей матроса надводного корабля, а также приобретение теоретических знаний и первоначальных навыков по штурманской подготовке, по использованию корабельных плавсредств, применению аварийно-спасательного имущества корабля, знанию мер безопасности и т.д.," - сообщил старший офицер-воспитатель лицея, капитан 2 ранга Сергей Плехун.

По словам Плехуна, с лицеистами уже проведено несколько тренировок, в частности, по выполнению обязанностей сигнальщика и развертыванию аварийного поста управления рулем.

Сами лицеисты говорят, что не чувствуют какого-либо морально-психологического дискомфорта в связи с передислокацией лицея из временно оккупированной территории на материковую часть Украины.