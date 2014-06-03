В Брюсселе и.о. Министра обороны Украины Коваль выступил перед мировой прессой

- Сегодня мы получили общую поддержку наших действий Альянсом. Все министры обороны стран-членов НАТО выразили единодушную поддержку Украине, поддержали руководство государства, Вооруженные Силы, силовые структуры, которые выполняют задачи в ходе антитеррористической операции на Востоке Украины. Также министры обороны поздравили украинский народ с новым легитимно избранным Президентом - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, - сообщил генерал-полковник Михаил Коваль.

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Глава оборонного ведомства отметил, что его разговор с министрами обороны стран-членов НАТО был продуктивным и имел четкую практическую направленность.

- Помощь Украине от стран Альянса идет полным ходом. Мы уже получаем практическую помощь от Франции, Польши, США, Великобритании, ожидается, что присоединятся и другие страны-участницы. В настоящее время речь идет лишь о не летальном оружии, - сообщил генерал-полковник Михаил Коваль.

Он рассказал, что во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны участники заслушали доклад по ситуации на Востоке Украины, выводы из оценки ситуации, практические шаги, которые предпринимает руководство антитеррористической операции с целью ликвидации преступных группировок.

- Я услышал реакцию министров обороны Альянса на те события, которые происходят в Украине. Она четкая и понятная: 21 министр обороны, присутствовавший на заседании, во время своих выступлений одобрили действия руководства Украины и АТО, - подчеркнул исполняющий обязанности Министра обороны Украины.

Он отметил, что на сегодня собрано немало доказательств присутствия среди террористов на Востоке Украины представителей северокавказского региона и других регионов России.

- Мы их видим каждый день по нашему телевидению. Они есть и среди пленных, которых захватывают украинские военнослужащие. Таких моментов у нас очень много, все они документируются и идут в одну “папку” будущего судебного процесса, который наше государство нарушит отношению к тем, кто начал необъявленную войну на ее территории, - подчеркнул генерал-полковник Михаил Коваль.