В Тернополе добровольцы батальона территориальной обороны приняли присягу и начали боевое слаживание

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжествах приняли председатель облгосадминистрации Олег Сиротюк вместе со своими заместителями, городской голова Сергей Надал, руководящий состав областного военного комиссариата и духовенство края.

Губернатор вместе с командиром батальона вручили служащим батальона государственный флаг и поздравили их с ответственным решением.

«Приятно видеть уверены взгляды людей, которые готовы идти на передовую и защищать страну от врага. Желаю батальону как можно быстрее пройти боевую подготовку и приступить к обеспечению правопорядка в нашем крае. Военнослужащие батальона взяли на себя большую ответственность. Выйти победителями из сегодняшних испытаний мы можем только при условии сплочения наших сил», - сказал во время выступления Сиротюк.

Как сообщили в Западном региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, уже с 1 июня личный состав Тернопольского батальона территориальной обороны начинает боевое слаживание в полевых условиях.