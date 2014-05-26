В аэропорту Донецка вертолет армейской авиации уничтожил зенитку террористов

Вертолет армейской авиации уничтожил расчет и зенитную установку, из которой террористы вели огонь по силам антитероростичної операции (АТО), сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, 26 мая в 05.30 сооружение международного аэропорта «Донецк» имени С.Прокофьева захватили террористы.

В 13.00 террористам, которые незаконно проникли на территорию аэропорта, был выдвинут ультиматум сложить оружие и сдаться военнослужащим, принимающим участие в антитеррористической операции. В случае невыполнения требований сообщалось о возможности применения силового варианта освобождения зданий и территории международного аэропорта «Донецк».

Террористы не выполнили требований украинских силовиков, поэтому по позициям боевиков после истечения срока ультиматума был нанесен авиационный удар - самолет Су-25 выполнил предупредительные выстрелы чтобы заставить террористов выполнить условия участников АТО, после чего самолет Миг-29 нанес авиаудар по местам скопления боевиков.

В настоящее время на объекте работают вертолеты Ми-24 армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины. Они осуществляют огневую поддержку действий десанта, который высадился на территории аэропорта.

В 14.40 огнем вертолета армейской авиации уничтожены расчет и зенитная установка, из которой террористы вели огонь по силам АТО.