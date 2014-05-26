В аэропорту Донецка вертолет армейской авиации уничтожил зенитку террористов
Террористы не выполнили требований украинских силовиков, поэтому по позициям боевиков после истечения срока ультиматума был нанесен авиационный удар.
Вертолет армейской авиации уничтожил расчет и зенитную установку, из которой террористы вели огонь по силам антитероростичної операции (АТО), сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Согласно сообщению, 26 мая в 05.30 сооружение международного аэропорта «Донецк» имени С.Прокофьева захватили террористы.
В 13.00 террористам, которые незаконно проникли на территорию аэропорта, был выдвинут ультиматум сложить оружие и сдаться военнослужащим, принимающим участие в антитеррористической операции. В случае невыполнения требований сообщалось о возможности применения силового варианта освобождения зданий и территории международного аэропорта «Донецк».
Террористы не выполнили требований украинских силовиков, поэтому по позициям боевиков после истечения срока ультиматума был нанесен авиационный удар - самолет Су-25 выполнил предупредительные выстрелы чтобы заставить террористов выполнить условия участников АТО, после чего самолет Миг-29 нанес авиаудар по местам скопления боевиков.
В настоящее время на объекте работают вертолеты Ми-24 армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины. Они осуществляют огневую поддержку действий десанта, который высадился на территории аэропорта.
В 14.40 огнем вертолета армейской авиации уничтожены расчет и зенитная установка, из которой террористы вели огонь по силам АТО.