Украинские военные не допустили прорыва террористических групп из кольца окружения

Несмотря на это, террористы не прекращают попыток вырваться из окружения.

В ночь с 21 на 22 мая боевики предприняли попытку прорвать кольцо окружения в двух местах - в районе границы с Российской Федерацией (Станично-Луганский район Луганской области) и в районе блокпоста близ населенного пункта Ольгино, что в 40 километрах на юг от Донецка. Преступники преследовали цель захватить город Волноваха.

Украинские военнослужащие мужественно приняли бой. Террористы обстреливали блокпост сосредоточенным огнем из тяжелого вооружения - гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Несмотря на плотный огонь со стороны террористов, украинским бойцам удалось дать отпор и удержать блокпост. Не смотря на попытки террористов вырваться из окружения, кольцо вокруг них постоянно сужается.

В результате боя есть погибшие с обеих сторон и раненые. На место происшествия были немедленно направлены санитарный транспорт для оказания неотложной медицинской помощи раненым и эвакуации их в военно-медицинских учреждений.

Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.