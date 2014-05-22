Украинская делегация побывала на заседаниях Военного комитета НАТО

20-22 мая делегация Вооруженных Сил Украины во главе с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Михаилом Куциним приняла участие в мероприятиях на уровне начальников генеральных штабов стран НАТО и партнеров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Целью работы украинской военной делегации было участие в заседаниях Военного комитета НАТО в формате стран-контрибуторов операции НАТО в Афганистане, будущей Международной тренировочно-консультационной миссии НАТО в Афганистане “Решительная поддержка” и с Украиной.

Во время заседания Военного комитета НАТО были обговорены основные тенденции военно-политической ситуации в Украине, меры, предпринимаемые с целью ее стабилизации, а также направления дальнейшей активизации сотрудничества для осуществления реформ в военной сфере, реализации программ, направленных на развитие способностей и наращивания оборонного потенциала.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Михаил Куцин провел ряд двусторонних рабочих встреч с Председателем Военного комитета НАТО генералом ВС Дании Кнудом Бартелсом, Председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Воздушных сил Франции Патриком де Розье, Верховным Главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом ВС США Филиппом Бридлавом. Также Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины обсудил практические вопросы военного сотрудничества с начальниками генеральных штабов Вооруженных сил Бельгии, Грузии, Польши, Словакии, США, Венгрии и Чехии.