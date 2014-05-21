Украинскую армию посетили европейские и американские инспекторы

Согласно плана инспекции, группа иностранных инспекторов в сопровождении офицеров Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в течение недели проводила проверку определенных военных объектов на территории определенных западных областей.

Руководитель группы сопровождения от Управления верификации Генерального штаба ВС Украины подполковник Владислав Пономарев сообщил, что инспекторы провели проверку количества и размещения военной техники и вооружения в отдельном полка армейской авиации оперативного командования “Север” Сухопутных войск, бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.