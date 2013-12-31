Более 3200 военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины встретят бой курантов на боевом посту

Руководство и управление дежурными силами по противовоздушной обороне государства осуществляется из командного центра Воздушных Сил ВС Украины. Круглосуточно здесь несет службу дежурная смена военнослужащих, которой руководит оперативный дежурный. В Новогоднюю ночь на боевом посту мирный покой украинских граждан будет охранять дежурная смена во главе с полковником Андреем Василенко.

Среди тех, кому выпала возможность встречать бой курантов на боевом посту, и военнослужащие объединенного информационно-телекоммуникационного узла, который возглавляет полковник Александр Коротков.

- Форс-мажорных подарков Дед Мороз в Новогоднюю ночь еще не приносил, - утверждает начальник штаба части подполковник Виктор Ясинский, - и, так как мы работаем на опережение, быть их не должно. И в случае чего, я уверен, что связь, как и боевые расчеты дежурных дивизионов и определенные экипажи истребителей дежурных звеньев авиационных бригад, не подведут в любой ситуации.

Как сообщил временно исполняющий обязанности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Дроздов, боевое дежурство в Новогоднюю ночь будет проходить в обычном режиме. Оперативные службы будут работать в тесном взаимодействии со своими коллегами из соседних государств.

Командование Воздушных Сил уделяет особое внимание вопросам противодействия проявлениям воздушного терроризма и контроля над порядком использования воздушного пространства нашего государства.

- С этой целью организовано и осуществляется постоянное взаимодействие пунктов управления дежурных сил и субъектов борьбы с терроризмом, в том числе с Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины, Управлением государственной охраны и государственными органами, которые осуществляют обслуживание воздушного пространства Украины, - сообщил временно исполняющий обязанности командующего Воздушных Сил.

Необходимо добавить, что дежурные силы по противовоздушной обороне государства осуществляют постоянный контроль порядка использования воздушного пространства. В среднем, за сутки они сопровождают более 1300 воздушных целей. В течение 2013 года дежурными силами по противовоздушной обороне государства выявлен и обеспечен контроль полетов над территорией и вблизи государственной границы Украины около 520 тысяч воздушных судов. С начала этого года личным составом дежурных боевых расчетов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины выявлено и прекращено 45 нарушений правил использования воздушного пространства. Зафиксировано 6 нарушений государственной границы в воздушном пространстве.

Справка. Воздушные Силы – вид Вооруженных Сил Украины, который в условиях мирного времени несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняет боевую задачу по охране государственной границы Украины в воздушном пространстве, противовоздушной обороны важных государственных объектов и прекращения противоправных действий воздушных судов в воздушном пространстве Украины.

Система противовоздушной обороны осуществляет охрану Государственной границы Украины в воздушном пространстве, осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка использования воздушного пространства над территорией Украины (603,7 тыс. кв. км). Также предотвращает попытки нарушений воздушных границ государства (общая протяженность – почти 7000 км, в том числе 5600 км – сухопутной и 1400 км – морской), обеспечивает контроль над перелетами воздушных судов через государственную границу с девятью странами мира.

К боевому дежурству по противовоздушной обороне ежедневно привлекаются более 2200 человек личного состава и около 400 единиц вооружения и военной техники. Это – подразделения радиотехнических войск, зенитных ракетных войск, экипажи истребительной авиации, которые способны в определенные сроки выполнить задачи по реагированию на любую форс-мажорную ситуацию, которая может возникнуть в нашем воздушном пространстве.

На защите воздушного пространства Украины находятся самолеты третьего и четвертого поколения – бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, разведчики Су-24МР, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76. Зенитные ракетные войска оснащены высокоэффективными зенитными ракетными комплексами дальнего действия С-200В и средней и малой дальности С-300, Бук-М1.