Фрегат «Гетман Сагайдачный» завершил пятое патрулирование в Аденском заливе

Пятое патрулирование экипажа фрегата «Гетман Сагайдачный» прошло вдоль побережья Сомали. Летчики вертолета КА-27 ПС выполняли воздушную разведку надводной обстановки и по выявлению малоразмерных целей в определенных районах патрулирования. Смотровая команда корабля совершила ряд дружественных подходов к рыбакам с целью получения показаний на предмет обнаружения пиратской активности в Аденском заливе. Экипаж корабля выполнил практические артиллерийские стрельбы и провел ряд корабельных учений и тренировок.

За время патрулирования фрегат «Гетман Сагайдачный» посетили командир тактической группы «Океанский щит» контр-адмирал Евгенио Диас дель Рио и командир тактической группы «Аталанта» контр-адмирал ВМС Франции Херве Блежен.

Сейчас корабль находится в порту Джибути. Согласно плану пребывания украинского военного корабля в порту, будет проходить работа по логистическому обеспечению корабля, в частности, пополнение запасов, обслуживание материальной части и отдых личного состава.

При подведении итогов личный состав, который отличился во время патрулирования, награжден грамотами и благодарностями за уверенные, решительные действия и высокий профессионализм.