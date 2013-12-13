Делегации Воздушных Сил Вооруженных сил Украины и Турецкой Республики обменялись данными о воздушной обстановке

Мероприятие состоялось в рамках Программы НАТО по обмену данными о воздушной обстановке (программа ASDE). Главной целью встречи является ознакомление с порядком функционирования контактного пункта обмена данными о воздушной обстановке, развернутого на центре управления и оповещения подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в регионе.

Во время двусторонней встречи были обсуждены вопросы дальнейшей совместной работы отечественных Воздушных сил и Военно-воздушных сил Вооруженных сил Турецкой Республики в рамках программы ASDE. Также поднимался вопрос о проведении совместных учений (тренировок) по противовоздушной обороне между вооруженными силами обеих стран, обмена опытом, противодействия воздушному терроризму.

- Мы очень рады сотрудничеству с Украиной. Не нужно останавливаться только на проекте ASDE, необходимо двигаться дальше и использовать возможность для проведения совместных учений по противовоздушной обороне, обмениваться опытом, - отметил начальник отдела системы контроля и руководства Военно-воздушных сил Вооруженных сил Турецкой Республики полковник Ага Хасан Шимшек.

- Сотрудничество в Черноморском регионе является важным направлением и выгодно как для Украины, так и для Турецкой Республики, - подчеркнул командир воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Павел Зуев.

Справка. Начиная с 2008 года Вооруженные Силы Украины принимают участие в Программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке и широко используют полученные возможности для решения задач охраны и контроля воздушного пространства.

За почти пятилетний срок Украина получила необходимый практический опыт и достигла совместимости с партнерами в выполнении процедур обеспечения безопасности использования воздушного пространства и противодействия воздушному терроризму.