Фрегат «Гетман Сагайдачный» приступил к патрулированию в районе Африканского рога

Во время пребывания на борту флагманского корабля состоялось знакомство с новым командиром этой тактической группы кораблей контр-адмиралом Евгенио Диас дель Рио. Он поблагодарил командование украинского национального контингента за выполненную во время операции работу:

- Мне приятно сотрудничать с Военно-Морскими Силами Украины в операции «Океанский щит». Вы демонстрируете отличную морскую выучку, взаимопомощь и профессионализм, прилагаете большие усилия в нашей общей борьбе с пиратством.

Следует отметить, что 10 декабря фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный» в составе многонационального корабельного соединения в рамках выполнения операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит» приступил к пятому патрулированию в Аденском заливе.

Контр-адмирал Андрей Тарасов отметил, как для украинских моряков большая честь принимать участие в подобных операциях, и национальный контингент приложит все усилия для того, чтобы сделать этот жизненно важный регион мира безопасным для судоходства.

Во время патрулирования украинский фрегат взаимодействует с фрегатом ВМС Испании «Альваро де Базан» и фрегатом ВМС Турции «Гелиболу».

Как сообщалось, участие фрегата ВМС ВС Украины «Гетман Сагайдачный» в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский щит» в определенных районах Аденского залива продлится до 3 января 2014.