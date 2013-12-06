Группа генералов и офицеров Вооруженных Сил награждена государственными наградами Украины

Указом Президента Украины №669/2013 от 6 декабря 2013 года «О награждении государственными наградами Украины» за значительный личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины награждена группа генералов и офицеров.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден заместитель командующего Воздушных Сил по авиации – начальник авиации Командования Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант НИКИФОРОВ Василий Семенович, Главный инспектор Министерства обороны Украины генерал-лейтенант запаса ФРОЛОВ Валерий Семенович. Орденом Богдана Хмельницкого III степени – начальник штаба – первый заместитель командующего Южного оперативного командования генерал-майор ФЕДОРОВ Игорь Васильевич, командир 30 отдельной механизированной бригады 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины полковник НЕСТЕРЕНКО Александр Владимирович. Орденом Данила Галицкого награжден начальник штаба – первый заместитель командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор АРТЕМЕНКО Артур Николаевич, командир 11 отдельной артиллерийской бригады 13 армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник ЛИСОВОЙ Олег Петрович, начальник отделения – ведущий инженер-испытатель отдела Государственного научно-испытательного центра ВС Украины подполковник Шаповалов Олег Леонидович, начальник ракетных войск и артиллерии – начальник отдела управления 6 гвардейского армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины полковник ЯКУБА Валерий Семенович. Медалью «За воинскую службу Украине» награждены старший техник роты инженерно-саперного батальона 91 инженерного полка 6 гвардейского армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины старший прапорщик КУБРАК Александр Васильевич, командир группы отдела 143 центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВС Украины капитан МУДРЫЙ Сергей Васильевич, командир учебной роты лицеистов – старший офицер-воспитатель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна подполковник РОМАХИН Вячеслав Юрьевич, начальник ракетных войск и артиллерии – начальник группы управления войск береговой обороны Командования Военно-Морских Сил ВС Украины полковник СУК Александр Петрович, командир авиационной эскадрильи 831 бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВС Украины подполковник ФИШЕР Дмитрий Вильгельмович. Медалью «За безупречную службу» III степени награжден директор Департамента правового обеспечения Министерства обороны Украины полковник юстиции ДЕМЬЯНЕНКО Дмитрий Юрьевич, начальник Территориального управления внутреннего аудита воинских частей, непосредственно подчиненных Министерству обороны Украины и Генеральному штабу ВС Украины полковник ТИТКОВСКИЙ Александр Иванович.

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