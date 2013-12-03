Военные моряки, которые планируюся к увольнению, получили дипломы менеджеров по персоналу

Этому событию предшествовала 500-часовая программа по переобучению военнослужащих по специальности «менеджер по персоналу». Преподаватели ведущего вуза Автономной Республики Крым – Таврического национального университета им. В. И. Вернадского в течение трех месяцев регулярно проводили занятия со слушателями в военной форме на территории бригады.

В торжествах по случаю завершения курсовой подготовки приняли участие председатель общественного движения «Лига офицеров Севастополя» Владимир Лукичев, менеджер программы в военно-политической сфере проектов ОБСЕ в Украине Александр Гладкий и директор Департамента социальной политики Министерства социальной политики Украины Максим Андросенко.

Уважаемые гости вручили дипломы и сертификаты слушателям, поздравили участников церемонии с приобретенными знаниями и пожелали присутствующим благополучия и эффективного применения полученного опыта в гражданской жизни.