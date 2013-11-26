Начался очередной этап отправки компонента ракетного топлива «меланж» из Одесской области

Как сообщил командир воинской части подполковник Александр Ятлук, в последнюю неделю планируется загрузить в 15 специальных железнодорожных цистерн около 800 тонн «меланжа». За процессом загрузки будут наблюдать представители ОБСЕ и Департамента утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов Министерства обороны Украины. Также о проведении потенциально опасных работ заблаговременно были предупреждены местные органы власти, правоохранительные органы и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

- Учитывая высокую токсичность и ядовитость окислителя ракетного топлива, перед началом работ по загрузке с личным составом был проведен ряд занятий и тренировок, каждый военнослужащий и сотрудник проинструктирован по соблюдению требований безопасности и выполняет задачи на заранее определенных и закрепленных за ними постах и участках, - отметил подполковник Александр Ятлук.

Военные специалисты также заблаговременно проверили герметичность резервуаров и трубопроводов, исправность насосного оборудования, развернули четыре пожарных поста и подготовили специальную обливочно-нейтрализационную машину с водным раствором аммиака.

Сложные участки работы – перекачка «меланжа» из резервуаров в цистерны по решению командира части поручили наиболее опытным и подготовленным военнослужащим.

- В среднем, на одну цистерну подсоединения трубопровода, загрузку, отсоединение, проверку герметичности мы тратим около полутора часов. Для предотвращения внештатных ситуаций все работы проводятся только в светлое время суток, что в данный период несколько ограничивает нас во времени, - отметил подполковник отметил Александр Ятлук.

Для вывоза всего количества «меланжа» из Одесской области необходимо провести еще две отправки специальных железнодорожных цистерн к месту утилизации, которые планируется осуществить этой зимой.