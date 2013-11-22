Действия фрегата «Гетман Сагайдачный» в операции «Океанский щит» высоко оценили в НАТО

Командующие много внимания уделили обсуждению действий фрегата «Гетман Сагайдачный», который провел уже три патрулирование в районе Аденского залива. По мнению вице-адмирала Питера Хадсона, вклад Украины в международную антипиратскую деятельность на море является весомым, и это доказывают успешные действия украинского фрегата.

- Фрегат «Гетман Сагайдачный» с самого начала участия в антипиратской операции «Океанский Щит» в Аденском заливе успел хорошо зарекомендовать себя. Это свидетельствует об успешном взаимодействии между Украиной и силами Альянса, - отметил вице-адмирал Питер Хадсон.

Как сообщалось, командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Юрий Ильин во главе флотской делегации с 19 по 21 ноября в Лондоне принимал участие в конференции командующих военно-морских сил стран-членов НАТО и партнеров (MARCOMET). В конференции приняли участие 20 глав военно-морских флотов, 54 международные делегации и 127 почетных гостей.

Во время пребывания в Лондоне руководитель отечественного флота провел рабочие встречи с иностранными коллегами, в частности, с командующим операцией Европейского Союза «Аталанта» («EU NAVFOR ATALANTA») контр-адмиралом Бобом Тарантом.

Справка. 8 октября 2013 Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции «Океанский Щит» и в операции Европейского Союза «EU NAVFOR ATALANTA». 24 сентября фрегат «Гетман Сагайдачный» с вертолетом Ка -27 и группой специального назначения вышел из порта Севастополя в поход для участия в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский Щит» и операции Европейского Союза «Аталанта» в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана.