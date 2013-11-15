Офицер, чья семья попала в ДТП, получил помощь от Фонда "Защитник Отечества - Спаситель"

Жена военнослужащего Васелина и его семимесячный сын Иван оказались в крайне тяжелом состоянии в больнице в результате ДТП. Александр, который, кстати, также получил многочисленные травмы, постоянно находится у родных.

К счастью, Васелина пошла на поправку – скоро ее выпишут. Однако лечение уже обошлось семье в 100 тысяч гривен, и до его окончания еще далеко.

«Фонд «Защитник Отечества – Спаситель» под патронатом Министра обороны Украины Павла Лебедева не мог остаться в стороне такого случая. По итогам внеочередного заседания Наблюдательного совета Фонда временно исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины полковник Сергей Речич вручил офицеру сертификат на получение благотворительной помощи по программе «Спаси жизнь!». Сам Александр Котеля убежден, что его семье удастся снова вернуться к нормальной жизни.

- Спасибо руководству Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за поддержку, как моральную, так и финансовую. Для меня сегодня это очень важно, - отметил военнослужащий после получения сертификата.

Стоит отметить, что за время существования благотворительной программы «Спаси жизнь!» под патронатом Министра обороны Украины Павла Лебедева помощь получили уже 14 семей военнослужащих. Военным и их семьям из Фонда выделено почти 250 тысяч гривен благотворительной помощи. География благотворительности охватывает всю территорию нашего государства.

Оказание помощи по программе «Спаси жизнь!» является ярким примером, что руководство оборонного ведомства делает все для реальной поддержки военнослужащих и членов их семей. Кроме того, возможность для каждого военнослужащего или служащего ВС Украины делать благотворительные взносы по программе поддерживает традицию боевого братства в воинских коллективах.

Скоро Наблюдательный совет и президент Фонда Павел Лебедев снова выделят необходимые средства для семей военнослужащих, нуждающихся в неотложной помощи.