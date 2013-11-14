Более 340 жителей Харьковской выбрали военную службу по контракту

В сентябре - ноябре в Харьковской области было проведено несколько информационно - агитационных акций с целью пропаганды профессионального войска.

- Хорошо продуманные меры дали положительные результаты. С начала этого года по совету офицеров райвоенкоматом в армию ушло более 340 новобранцев контрактной службы , 25 человек в ближайшее время оденут униформу и еще 78 - завершают оформление личного дела военнослужащего . Из всех добровольцев около 40 % пришедших к нам этой осенью , - отмечает военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Алексей Середа .

Традиционно на высоком уровне продолжается проведение призывной кампании , которая этой осенью является последней в ряды Вооруженных Сил .

- Уже отобрано и направлено для прохождения срочной военной службы более 400 юношей , что составляет 90 % от всего объема задач , - сообщил полковник Алексей Середа .