Одесские воспитанники "Школы юнг" присоединились к военно-исторической поисковой работы
Представители Западной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украин , которую возглавляет капитан 1 ранга Евгений Кинзерский , приняли участие в торжественном форуме-посвящении подшефных учеников " Школы юнг " в члены Совета школьного музея " Моя земля - земля моих родителей " Одесского Учебно - воспитательного комплекса " Морской лицей - общеобразовательная школа № 24".
Как рассказал заместитель командира базы по воспитательной работе капитан 2 ранга Андрей Магдалюк , военные моряки не только ведут кружок военно - патриотического направления " Школа юнг " , но и пытаются активно участвовать в общественной жизни своих воспитанников , приобщаются к другим военно - патриотических проектов , организованных в подшефных школах.
- Данный форум - посвящение позволит нашим юнгам присоединиться к поисковой работе , изучить военно - исторические особенности развития города - героя Одессы и региона , углубить знания о процессе формирования отечественного флота на примере Западной военно - морской базы , - отметил офицер .
Собственно торжественный форум состоял из двух частей. В начале мероприятия каждый из кружков школьного музея - клубы " Котигорошко " , "Поиск" , совет " Президентов " , Боцманская кружок , кружок " Школа безопасности " и школьные эскадры - отчитались о результатах своей деятельности в области военно -исторических исследований за прошлый год и получили новые задачи.
После подведения итогов участники «Школы юнг " составили торжественную присягу и прошли посвящение в члены школьного музея. Детей поздравили с этим событием офицер отдела воспитательной работы Западной военно - морской базы капитан 2 - го ранга Андрей Жданович , ветераны войны , представители районного отдела образования , директор " Морского лицея " Людмила Себова .
В завершение мероприятия для гостей форума школьники организовали экскурсию по музею .