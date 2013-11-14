Одесские воспитанники "Школы юнг" присоединились к военно-исторической поисковой работы

Как рассказал заместитель командира базы по воспитательной работе капитан 2 ранга Андрей Магдалюк , военные моряки не только ведут кружок военно - патриотического направления " Школа юнг " , но и пытаются активно участвовать в общественной жизни своих воспитанников , приобщаются к другим военно - патриотических проектов , организованных в подшефных школах.

- Данный форум - посвящение позволит нашим юнгам присоединиться к поисковой работе , изучить военно - исторические особенности развития города - героя Одессы и региона , углубить знания о процессе формирования отечественного флота на примере Западной военно - морской базы , - отметил офицер .

Собственно торжественный форум состоял из двух частей. В начале мероприятия каждый из кружков школьного музея - клубы " Котигорошко " , "Поиск" , совет " Президентов " , Боцманская кружок , кружок " Школа безопасности " и школьные эскадры - отчитались о результатах своей деятельности в области военно -исторических исследований за прошлый год и получили новые задачи.

После подведения итогов участники «Школы юнг " составили торжественную присягу и прошли посвящение в члены школьного музея. Детей поздравили с этим событием офицер отдела воспитательной работы Западной военно - морской базы капитан 2 - го ранга Андрей Жданович , ветераны войны , представители районного отдела образования , директор " Морского лицея " Людмила Себова .

В завершение мероприятия для гостей форума школьники организовали экскурсию по музею .