Международный опыт организации внутреннего аудита в сфере обороны изучали в Одессе

Участниками двухдневного мероприятия, направленного на повышение квалификации, стали специалисты Территориального южного управления внутреннего аудита и контроля и Южного территориального управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. За семинар были проведены лекционные занятия и различные обсуждения, дискуссии, практические тренинги.

Опытом и знаниями по внутреннему аудиту, полученными при подготовке по международным стандартам на базе Национального университета обороны Украины в соответствии с планом сотрудничества Украина - НАТО при поддержке Министерства обороны Великобритании, с участниками семинара поделились представители управления предотвращения и выявления коррупции Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины и Главного управления ВСП ВС Украины.

- Министр обороны Украины Павел Лебедев определил нам приоритетные направления деятельности - это предотвращение нарушений законодательства и коррупционных проявлений, выявления таких фактов и привлечения к ответственности лиц, их совершивших, - отметила заместитель директора Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Марина Баринина. - На выполнение этих задач мы доводим до территориальных управлений новые методы и формы работы: как лучше и эффективнее выявлять нарушения, как их предотвращать, как влиять на жизнедеятельность Вооруженных Сил Украины таким образом, чтобы не было расточительства, чтобы каждая копейка тратилась рационально.

Организаторы мероприятия сосредоточились на налаживании и углублении сотрудничества между специалистами по внутреннему аудиту Министерства обороны Украины и Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, которым часто приходится совместно выполнять определенные руководством оборонного ведомства задачи.

- В этом году в Вооруженных Силах Украины впервые введен предварительный мониторинг рисковых операций. На практике все проекты договоров на приобретение или отчуждение имущества, капитальное строительство, проекты распределений средств, ожидаемой стоимости государственных закупок, реестры платежей подлежат обязательной предварительной оценке внутренних аудиторов относительно рисков или незаконных расходов. Только в этом году экономия благодаря этим действиям составляет более 90 миллионов гривен, - сообщила заместитель директора Департамента внутреннего аудита и финансового контроля. - Мы работаем над тем, чтобы внутренний аудит был не только карательным органом, который выявляет нарушения, но и инструментом управления, который должен помогать руководителю принимать правильные решения.

По словам организаторов, проведение семинара также способствовало изучению местного, регионального опыта деятельности в сфере внутреннего аудита, организации работы Территориального южного управления в Одессе. В частности, руководство Департамента намерено распространить среди других управлений опыт местных аудиторов по организации мониторинга выполнения аудиторских рекомендаций.

Следующие семинары по вопросам внутреннего аудита, предотвращения и выявления коррупции в сфере обороны планируется провести во Львове и Чернигове.