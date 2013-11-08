Ревизиями в воинских частях в 2013 году предупреждена растрата более 180 млн. гривен

– Одной из основных задач для руководства Министерства обороны является борьба с коррупцией в Вооруженных Силах. В этом году проведено более 600 ревизий в воинских частях, предупреждена растрата более 180 млн. гривен. Материалы результатов проверок переданы в правоохранительные органы, – об этом сегодня, 8 ноября, сообщил Министр обороны Украины Павел Лебедев во время рабочей поездки на Закарпатье.

– Борьба с коррупцией в Вооруженных Силах лично для меня – принципиальный вопрос, и ни одно нарушение не останется без внимания, – подчеркнул Павел Лебедев.