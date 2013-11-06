Минобороны начало работу по созданию военных лицеев в Николаеве, Полтаве и Кировограде

- В 2013 году сделаны значительные шаги в области идеологической работы и военно - патриотического воспитания молодежи. С целью сохранения фондов и материальной базы бывших учебных воинских частей сокращающихся создание условий для повышения мотивации лучших представителей молодежи к военной службе в Вооруженных Силах Украины, Министром обороны Украины принято решение создать военные лицеи в городах Николаеве, Полтаве и Кировограде. Эту работу уже начали соответствующие структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба, командования видов Вооруженных Сил, - сообщил Владимир Можаровский .

Он отметил, что с 1 сентября 2014 в указанных лицеях начнут обучение более 1600 юношей.