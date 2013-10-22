Командующий Воздушных Сил обсудил с генералом-фронтовиком современное состояние и перспективы развития Вооруженных Сил

В мероприятии, которое проходило в рамках военно - патриотического направления приняли участие летный и руководящий состав бригады тактической авиации воздушного командования "Центр " (г.Миргород).

В беседе с командующим вида ВС Украины, генерал - майор в отставке Борис Лутин сообщил об основных проблемами социального и иного характера, которые по его мнению существуют сегодня в военных летчиков Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Особое внимание Борис Васильевич уделил необходимости патриотического воспитания современной молодежи, отметив, что именно недостатки и ошибки воспитания является причиной большинства проблем, которые существуют в украинском обществе, и в частности в армии.

- Служить за деньги - это еще не все. Надо воспитать у людей понимание, что другой Родины у нас не будет. Работа с людьми тяжелая, но крайне необходимое дело, - отметил ветеран.

Генерал - лейтенант Юрий Байдак , отвечая на вопрос ветерана, отметил, что в Харьковском университете Воздушных Сил в этом году начато обучение курсантов на новом легкомоторном самолете ХАЗ -30 украинского производства. В перспективе рассматривается возможность приобретения необходимого количества таких самолетов для нужд обучения курсантов ХУВС . Принятая новая трехступенчатая система подготовки курсантов с пятилетним сроком обучения, позволит увеличить налет и качество подготовки выпускников ХУВС .

Относительно жилищной проблемы командующий сообщил , что бюджетом Украины на 2013 год предусмотрено лишь 12 млн. грн. Кроме того , механизмы строительства жилья для военнослужащих, которые работали в государстве ранее , сейчас не срабатывают , трудно реализуем вопрос передачи высвобожденных военных городков. Существуют и другие проблемы.

- Соответствующими постановлениями Кабинета Министров Украины предусмотрено решение жилищной проблемы альтернативными путями (компенсация за наем , наем жилья , денежная компенсация за получение жилья ) , которые должны быть реализованы , начиная с 2014 года при условии выделения средств на эти цели бюджетом Украины, - отметил генерал- лейтенант Юрий Байдак.

О переходе к формированию Вооруженных Сил Украины на контрактной основе , командующий вида ВС Украины отметил , что этот путь руководством государства определен как необратимый и единственно возможный в современных условиях . Решение проблем профессиональной подготовки контрактников и их социально - бытовых проблем будет осуществляться в рамках Государственной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на 2013-2017 годы, которой предусмотрено выделение на эти цели в течение пяти лет 130 млрд. гривен.

В конце встречи генерал - лейтенант Юрий Байдак поблагодарил генерал - майору в отставке Бориса Лутина за встречу, а также пригласил ветерана ближайшее время посетить Харьковский университет Воздушных Сил.

Справка . Лутин Борис Васильевич встретил Великую Отечественную войну 22 июня 1941 в 4:00 утра , находясь в составе учебного подразделения , входящего в состав одной из танковых дивизий , дислоцированных на западной границе СССР. В первые же минуты войны был ранен осколком немецкой бомбы . Участник обороны Москвы . В составе войск Юго -Западного фронта участвовал в освобождении Левобережной Украины , в составе 53- й армии - в освобождении Полтавы 23 сентября 1943 и в форсировании Днепра . Далее в составе 228- й стрелковой дивизии участвовал в освобождении Правобережной Украины , а затем - Молдавии , Румынии , Венгрии , Австрии , Чехословакии , где и встретил День Победы в звании капитана.

После войны продолжал службу в войсках противовоздушной обороны . С сентября 1962 по июль 1966 исполнял интернациональный долг на Кубе , приняв участие в событиях Карибского кризиса . В 1973 году был уволен из рядов Вооруженных Сил с должности заместителя командира корпуса ПВО в звании гвардии полковника с правом ношения военной формы одежды.

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и ударную послевоенную работу награжден семью орденами и тридцатью медалями. 22 октября 2004 гвардии полковник запаса Льютин Борису Васильевичу присвоено звание генерал - майора запаса .

Борису Васильевичу 91 год , но он продолжает на общественных началах работать на ниве военно - патриотического воспитания молодежи , имея огромный боевой и жизненный опыт , искренне делится им с современными поколениями жителей Полтавщины , посещая по приглашению городские и поселковые общины , воинские части и отделения милиции , учреждения пенитенциарной системы .

Общаясь с огромным количеством людей , в том числе людей в погонах , и имея возможность непосредственно , " в живую " знакомиться с их проблемами , сравнивая эти проблемы со своим жизненным опытом и будучи человеком не безразличной , Борис Васильевич считает свой ​​общественный долг донести свои выводы руководителей всех рангов .