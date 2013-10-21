Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" продолжает патрулирование в Аденском заливе

Во время патрулирования в море военнослужащие корабельного операционного персонала ведут визуальное наблюдение, анализируют основные характеристики кораблей, скорость, защищенность, осуществляют сбор информации о судах, могут подвергаться нападению пиратов.

В течение первых пяти суток пребывания фрегата в море операционная группа опросила 9 судов, подлежащих под установленные критерии (Best Management Practices).

В море происходят плановые мероприятия подготовки личного состава, в частности , инструктажи , согласование условий осуществления полетов с экипажем корабля , зачетные тренировки , техническое обслуживание вертолета Ка - 27ПР , постановка задач на полеты и т.д.

Особое внимание в подготовке украинских военных моряков в море уделяется корабельным боевым обучением , в частности , по борьбе за живучесть, слежение за подводной лодкой, отражения нападения малоразмерных скоростных катеров и летательных аппаратов, пилотируемые на малых высотах, по огневой подготовке из штатного стрелкового оружия, тренировки вахтенных офицеров корабля и вахтенных боевого информационного поста корабля, решение задач по маневрированию.

- На основании полученной обобщенной информации операционным персоналом своевременно выдаются рекомендации по применению сил и огневых средств или выполнения кораблем маневра, поэтому личный состав выполняет в полном объеме возложенные на него задачи, - сообщил командир фрегата "Гетман Сагайдачный" капитан 2 ранга Роман Пятницкий.

Как планируется, 24 октября фрегат "Гетман Сагайдачный" вернется из определенного морского района патрулирования в порт Джибути (Республика Джибути), где будет осуществлено пополнение запасов и отдых личного состава.