Курсанты из Украины и Республики Казахстан провели вечер интернациональной дружбы

В Житомирском военном институте имени С. П. Королева Государственного университета телекоммуникаций под символическим названием "Добро пожаловать! - Кошкельдиниздер!" Прошел вечер интернациональной дружбы, в котором приняли участие курсанты из Украины и Республики Казахстан.

По словам председателя Совета семей военнослужащих института Людмилы Барановской, поводом для его проведения стали праздники: христианский - Покрова Пресвятой Богородицы, и мусульманский - Курбан-байрам, который отмечается 15 октября, а в Казахстане является национальным праздником.

- Наша инициатива была одобрена и поддержана командованием военного института, ведь это хороший повод для курсантов обеих стран ознакомиться с национальными традициями и культурой двух народов, - отметила Людмила Барановская.

Вечер интернациональной дружбы проводился в помещении, где проживают курсанты-казахи. Звучали песни и стихи на украинском и казахском языках в исполнении курсантов. Ребята узнали много интересного о Курбан-байрам и Покрове Пресвятой Богородицы, об украинских казахах.

Изюминкой праздника стало кулинарное шоу, во время которого курсанты Галина Топирик, Екатерина Зинчук, Валерия Луц, Султан Бекбалат и Базену Азат готовили блюда украинской и казахской национальных кухонь - борщ, вареники, бауирсак и плов непосредственно перед собравшимися, комментируя каждое свое действие. Ребята из Казахстана имели возможность слепить свои первые в жизни вареники и попробовать их вместе с друзьями.

Закончился вечер угощением приготовленными блюдами за общим столом, который символизировал дружбу и взаимопонимание между нашими народами.