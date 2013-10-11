Военнослужащие 8 армейского корпуса стали чемпионами Сухопутных войск

Общее количество участников соревнований, включая военнослужащих разведывательных групп, судей на этапах и представителей секретариата первенства, достигло двух сотен человек.

- Четырнадцать лучших разведывательных групп из трех армейских корпусов, Командование высокомобильных десантных войск и Военной академии из Одессы в течение четырех дней прошли 14 сложных и изнурительных этапов, - сообщил руководитель соревнований начальник разведывательного управления - заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВС Украины полковник Андрей Шевченко. - Организовывая и проводя эти соревнования, мы прежде всего имели целью проверить мастерство, обученность и тренированность наших разведчиков в индивидуальной профессиональной подготовке и умение слаженно действовать и решать сложные задачи в составе команды - разведывательной группы. И с этой задачей лучше справились подчиненные командира отдельного разведывательного батальона 8 армейского корпуса Сухопутных войск подполковника Леонида Клинтюка, с чем мы их и поздравляем.

Победители первенства - разведывательная группа лейтенанта Егора Гладкова вместе со званием чемпиона 2013 получила кубок, диплом за 1 место и денежное вознаграждение в размере 15 тысяч гривен. Прошлогодние чемпионы - разведгруппа отдельной механизированной бригады 8 армейского корпуса только на 30 баллов уступили первому месту, при том, что их отрыв от третьей команды соревнований - представителей военной академии из Одессы - превысил 400 баллов. За добытые "серебряные" награды первенства команда отдельной механизированной бригады также получила от организационного комитета кубок, диплом и 5000 гривен. Одесситы за третью ступеньку пьедестала кроме кубка и диплома были награждены тремя тысячами гривен.

Кроме того, организаторы соревнований и судейская коллегия по итогам первенства определили пять лучших воинов-разведчиков, получили шевроны с надписью "Лучший разведчик Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины" с правом ношения его на левом рукаве камуфлированной куртки выше кармана, это: солдат Захар Иванченко (г. Новоград-Волынский), солдат Александр Покраса (г. Новоград-Волынский), солдат Святослав Повстанюк (г. Новоград-Волынский), старший сержант Анатолий Лисецкий (Военная академия, г. Одесса), солдат Вячеслав Кухтин (пгт . Гончаровское).