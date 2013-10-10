Министр обороны Украины осуществил рабочую поездку в Одесскую область

Министр обороны Украины Павел Лебедев заслушал доклад командира части подполковника Владислава Лищинского о состоянии дел в коллективе, осмотрел место расположения бригады, казармы и объекты технического и бытового назначения. Министр поинтересовался вопросами, связанными с совершенствованием учебно-материальной базы части, условиями хранения военной техники и вооружения, организацией питания личного состава и переоборудованием высвобожденных помещений под комнаты для проживания военнослужащих военной службы по контракту.

Заслушав доклады руководящего состава 6-го армейского корпуса и 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады, Министр обороны дал указания относительно предоставления помощи в решении проблемных вопросов, направленных на ускорение ремонтных работ по переоборудованию четвертого этажа казармы под общежитие для военнослужащих службы по контракту, ремонту крыши клуба бригады и хранилищ для хранения военной техники.

В этот же день Министр обороны Украины побывал в одном из многопрофильных лечебных заведений Одесской области – Военно-медицинском клиническом центре Южного региона. В сопровождении начальника центра полковника медицинской службы Владимира Майданюка глава оборонного ведомства посетил хирургический и терапевтический корпуса, ознакомился с лечебно-диагностической базой заведения и пообщался с пациентами.

Павел Лебедев пожелал больным быстрейшего выздоровления и заверил, что это ведущее военно-медицинское заведение и в дальнейшем будет функционировать и преумножать свой профессиональный и лечебно-диагностический потенциал.