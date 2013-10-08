Украинская делегация завоевала третье место на конкурсе «Воин Содружества»

По приглашению Министра обороны Российской Федерации в соревнованиях самых сильных и самых ловких, эрудированных и творчески подготовленных воинов приняла участие и делегация от Вооруженных Сил Украины.

В этом году, кроме украинцев и представителей страны – хозяина, в базовый лагерь 5-й отдельной гвардейской мотострелковой Таманской дивизии прибыли посоревноваться военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана.

Желто-голубые цвета защищала настоящая команда профессионалов: солдат Александра Безсмертна, прапорщик Юрий Дячук, младшие сержанты Алексей Джафаров и Александр Савка. Возглавил команду офицер Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Украины майор Роман Чаплинский.

В соответствии с программой соревнований, в номинациях под условными названиями «Атлет», «Снайпер», «Профессионал», «Эрудит» и «Кавалер» (или – «Сударыня»), оценивалось состояние индивидуальной выучки конкурсантов, военно-прикладная ловкость защитников Родины. В атмосфере честной спортивной борьбы и взаимного уважения, объективной оценки результатов, определить наиболее профессионально подготовленных военнослужащих вооруженных сил стран-участниц СНГ было в действительности нелегко.

Необходимо отметить, что в творческом конкурсе нашим казакам не было равных. Особенно отметилась представительница прекрасного пола солдат Александра Безсмертна: 1 место в номинации «Сударыня (Кавалер)» и 3 место в номинации «Атлет» среди женщин.

По итогам соревнований участники награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества», дипломами лауреатов, почетными грамотами и ценными подарками от организаторов конкурса.

По словам руководителя группы Романа Чаплинского, участие в таком почетном конкурсе на военную тематику дает возможность сравнить методики подготовки для базовых военных специальностей, изучить опыт других стран по организации и проведению соревнований по военно-профессиональному мастерству. Все участники высоко оценили уровень организации мероприятия.

В рамках культурной программы участники Конкурса посетили экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации и вместе с известными звездами эстрады, такими как Кобзон, Маршал, Жасмин, приняли участие в завершающем гала-концерте в Центре культуры Вооруженных Сил Российской Федерации.

Стоит отметить, что представительство украинских воинов осуществлено в соответствии с Планом мероприятий военного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на 2013 год.