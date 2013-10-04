Военнослужащие нацконтингента в ДР Конго организовали христианский храм при лагере "Буния"

Лагерь расположен почти в 300 километрах от основного места дислокации национального контингента. Здесь проходят службу около 60 военнослужащих , однако специально оборудованных мест для молитв и церковных ритуалов до недавнего времени не было. И хотя за пределами лагеря , в городе Буния , есть православный храм Святого Николая , попасть на службу , учитывая чередование и текущие работы , миротворцы могли не часто. Именно поэтому решением командира 18- го отдельного вертолетного отряда летчика - снайпера полковника Андрея Когута одно из жилых помещений была переоборудована под христианский храм .

По словам офицера по боевому управлению ( исполняющего обязанности начальника штаба лагеря " Буния " ) майора Валерия черноногих , фактически все украинские военнослужащие лагеря православные. Поэтому идея создания храма непосредственно на территории нашла поддержку личного состава. К работам по обустройству присоединились офицеры и военнослужащие контрактной службы .

Само помещение нового храма - небольшая комната , которую освятил офицер по вопросам религии отряда майор Михаил Антонюк ( иеромонах Кукша ) . Посередине - обшит тканью престол , подсвечники , на стенах - православные иконы , центральной из которых является каноническая икона Христа Спасителя.

- К оборудованию православного храма есть специальные требования . И если свечи , Евангелие , военные молитвенники , другую духовную литературу я привез с собой , то об изготовлении престола нам пришлось договариваться на местном деревообрабатывающем предприятии . А богослужебные хлебцы ( просфоры ) выпекались при местной христианской церкви. Это довольно сложный процесс , ведь конголезцы не всегда понимали чего мы хотели от них. Наш переводчик рассказывал им это на английском , их - переводил на французский или суахили , - рассказал майор Михаил Антонюк.

Первая официальная служба в новом храме прошла на праздник Иоанна Предтечи . Военнослужащих национального контингента , желающих посетить храм , было достаточно.