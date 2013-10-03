В "Десне" начались курсы подготовки сержантов-инструкторов для Вооруженных Сил Украины

Одним из предметов обучения является "Боевая системы выживания воина". В этом году она основана впервые по решению начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, и направлена ​​на повышение профессионального уровня военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил заместитель начальника управления физической подготовки Центрального управления подготовки и управления повседневной деятельности войск Генерального штаба ВС Украины полковник Георгий Новодерьожкин , 20 лучших сержантов пройдут двухмесячную школу выживания воина и станут "универсальными солдатами" украинского войска.

- По окончании курсов подготовки лучшие из них преподавать в школе подготовки сержантов на базе Деснянского учебного центра , другие будут преподавать " Боевую систему выживания воина" в своих частях и подразделениях, - сообщил полковник Георгий Новодерьожкин.

Будущие сержанты - инструкторы совершенствовать навыки во владении стрелковым оружием , рукопашному бою , вождении боевых машин. Запланированные марш- броски на большие расстояния , переправы через водные преграды , скрытное передвижение на местности и выживания в экстремальных боевых условиях.

Как добавил полковник Георгий Новодерьожкин, " Боевую систему выживания воина" в Вооруженных Силах Украины планируется развивать и в дальнейшем.

- Мы планируем начать ее на базе высших военных учебных заведений для подготовки будущих офицеров Вооруженных Сил , - сообщил офицер.