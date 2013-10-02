Миротворцы 56-го отдельного вертолетного отряда проходят боевое слаживание

К упражнениям контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения вертолетов Ми-24 привлекалось около 300 военнослужащих, которые являются кандидатами на должности до 56-го вертолетного отряда. В течение трех недель на Львовщине, на базе 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса, они составляли зачеты по физической, языковой, тактической и психологической подготовке. Завершением стали упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74, которые были уже на Ровенщине. А экипажи вертолетов Ми-24 выполнили учебно-боевые задачи по 12,7-мм четырехствольным пулеметам и неуправляемым ракетам. Также летный состав и специалисты инженерно-авиационной службы усовершенствовали организацию полетов, выполнили элементы поисково-спасательного обеспечения.

Первый борт в Республику Либерия стартует уже 22 октября.