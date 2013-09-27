В Харькове завершились соревнования по допризывной подготовке

За чемпионские титулы соревновались команды из 11 областей Украины, а также из городов Киев и Севастополь. В данном мероприятии приняли участие более 100 юношей.

На торжественном митинге по случаю закрытия спартакиады присутствовали директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Сергей Христоев, председатель областного комитета Международного украинского союза ветеранов войны полковник в отставке Петр Конюшенко, начальник гарнизона полковник Алексей Середа и исполняющий обязанности начальника университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба летчик I-го класса полковник Андрей Алимпиев.

- К организации данного масштабного мероприятия мы с руководством области подошли как можно тщательнее. Ведь, думаю, это не просто очередное спортивное мероприятие, но и важный шаг в военно - патриотическом воспитании молодежи, формировании и пропаганде здорового образа жизни. Также с проведением подобных встреч будет повышаться престиж профессии защитника Отечества, - отметил полковник Алексей Середа.

В течение четырех дней в рамках Всеукраинской спартакиады юноши демонстрировали меткость, силу и выносливость по таким видам спорта, как подтягивание на перекладине, бег на 3000 и 100 метров, плавание на 50 метров, метание учебной гранаты, стрельба из автомата Калашникова, а также преодоление общевойсковой полосы препятствий. Все соревнования проводились на базе видового военно-учебного заведения и в расположении 92-й отдельной механизированной бригады 6 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

Победителей соревнования определяли как по командным результатам, так и в личном зачете. По результатам спартакиады победителем в командном зачете стала команда из числа юных жителей Запорожской области, которая заняла первое место. А спортсмены-допризывники из Винницкой и Черниговской областей заняли 2-е и 3-е место соответственно.

В личном зачете чемпионом стал Андрей Окунь из Винницкой области, серебро досталось Егору Далиевскому с Черниговщины, а "бронза" - Александру Синенко из Запорожья.