В Харькове завершились соревнования по допризывной подготовке
Сегодня, 27 сентября, на базе спортивного комплекса "Зирка" Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба завершились финальные соревнования Всеукраинской спартакиады среди допризывной молодежи, которые происходили с 24 по 27 сентября.
За чемпионские титулы соревновались команды из 11 областей Украины, а также из городов Киев и Севастополь. В данном мероприятии приняли участие более 100 юношей.
На торжественном митинге по случаю закрытия спартакиады присутствовали директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Сергей Христоев, председатель областного комитета Международного украинского союза ветеранов войны полковник в отставке Петр Конюшенко, начальник гарнизона полковник Алексей Середа и исполняющий обязанности начальника университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба летчик I-го класса полковник Андрей Алимпиев.
- К организации данного масштабного мероприятия мы с руководством области подошли как можно тщательнее. Ведь, думаю, это не просто очередное спортивное мероприятие, но и важный шаг в военно - патриотическом воспитании молодежи, формировании и пропаганде здорового образа жизни. Также с проведением подобных встреч будет повышаться престиж профессии защитника Отечества, - отметил полковник Алексей Середа.
В течение четырех дней в рамках Всеукраинской спартакиады юноши демонстрировали меткость, силу и выносливость по таким видам спорта, как подтягивание на перекладине, бег на 3000 и 100 метров, плавание на 50 метров, метание учебной гранаты, стрельба из автомата Калашникова, а также преодоление общевойсковой полосы препятствий. Все соревнования проводились на базе видового военно-учебного заведения и в расположении 92-й отдельной механизированной бригады 6 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.
Победителей соревнования определяли как по командным результатам, так и в личном зачете. По результатам спартакиады победителем в командном зачете стала команда из числа юных жителей Запорожской области, которая заняла первое место. А спортсмены-допризывники из Винницкой и Черниговской областей заняли 2-е и 3-е место соответственно.
В личном зачете чемпионом стал Андрей Окунь из Винницкой области, серебро досталось Егору Далиевскому с Черниговщины, а "бронза" - Александру Синенко из Запорожья.