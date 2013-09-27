Выпуск лейтенантов в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

С получением офицерских звезд лейтенантов поздравили командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак, исполняющий обязанности начальника университета летчик I-го класса полковник Андрей Алимпиев, преподаватели и курсанты вуза, а также родители выпускников.

В течение 4 лет и 3 месяцев обучения в стенах видового вуза выпускники овладевали такими специализациями, как "летная эксплуатация и боевое применение самолетов", "летная эксплуатация и боевое применение вертолетов", "навигация и боевое применение летательных аппаратов", а также "боевое управление полетами авиации ". За время обучения в соответствии с учебной программой все выпускники получили необходимый летное время.

В этом году диплом с золотой медалью получили лейтенанты Роман Сидоров и Роман Мацина, еще 10 выпускников получили дипломы с отличием. 5 новоиспеченных офицеров продолжат службу в морской авиации, остальные-распределенные в строевых частей Воздушных Сил ВС Украины.

Следует отметить, что в этом году впервые в истории авиации независимой Украины 6 выпускников совершили ознакомительные полеты на самолете МиГ-29УБ. Благодаря этому молодым лейтенантам уже гораздо легче пересесть в кабину МиГ-29 во время офицерской службы.

Представитель духовенства благословил лейтенантов на ратную службу и окропил их освященной водой. Закончился ритуал выпуска офицеров прохождением лейтенантов и личного состава университета торжественным маршем.