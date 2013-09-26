Украинская делегация приняла участие в заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО

Мероприятие проходило под председательством заместителя Помощника Генсекретаря НАТО по политическим вопросам и безопасности Джеймса Аппатурая.

Делегацию Украины, в состав которой вошли представители Министерства обороны и Министерства социальной политики, возглавил Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Кабаненко.

В ходе заседания рассмотрены вопросы имплементации стандартов НАТО в оборонной сфере Украины и украинских Вооруженных Силах, а также состояние переподготовки и социальной адаптации военного персонала, уволенного из Вооруженных Сил и других военных структур.

В своем выступлении адмирал Игорь Кабаненко ознакомил участников мероприятия с состоянием внедрения нормативных документов НАТО в деятельность украинской армии, соответствующими мероприятиями, осуществляемыми в Вооруженных Силах Украины, проблемными вопросами и путями их преодоления. Он отметил, что имплементация военных стандартов будет создавать благоприятные условия для наращивания оперативных возможностей Вооруженных Сил, обеспечивать эффективное использование имеющихся ресурсов и облегчать совместимости с военными подразделениями ЕС и НАТО.

Комментируя выступление Первого заместителя начальника Генерального штаба, заместитель Директора Агентства НАТО по стандартизации Чезаре Балдуччи отметил Украины как ключевого партнера Альянса и подчеркнул важность для НАТО конструктивного сотрудничества с нашим государством.

Директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины генерал-майор Сергей Борисюк поблагодарил присутствующих за помощь в решении социальных проблем, возникающих в ходе реформирования армии, а также очертил перспективные потребности в переподготовке уволенных военнослужащих. А заместитель директора Департамента Министерства социальной политики Украины Максим Андросенко проинформировал участников заседания о системе переподготовки и социальной адаптации, которая создана и функционирует в Украине, механизме взаимодействия государственных органов при реализации упомянутых задач, а также состоянии реализации текущих проектов сотрудничества.

Участники заседания, которое проходило в дружественной и конструктивной атмосфере приняли решение продолжать оказание помощи Украине в реализации планов по реформированию и развитию Вооруженных Сил .

Также состоялась встреча Первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины адмирала Игоря Кабаненко с директором Агентства НАТО по стандартизации Шихангиром Акситом. Стороны обсудили состояние реализации мероприятий Дорожной карты сотрудничества и определили направления взаимодействия в краткосрочной и среднесрочной перспективе.