Контр-адмирал Андрей Тарасов : "Корабль "Гетман Сагайдачный" и контингент готовы к выполнению задач"

Выход из Севастополя украинского национального контингента на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" запланирован на сегодня, 24 сентября, в 15.00.

По словам контр - адмирала Андрея Тарасова, основные задачи контингента, это - защита торгового судоходства в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана, уход подозрительных судов, охрана гуманитарных грузов, направляет Европейский Союз в страны Африканского Рога и, соответственно, противодействие пиратству .

- Руководством Вооруженных Сил Украины , командованием ВМС и Центра морских операций ВМС было проведена очень большая работа и всестороннюю подготовку национального контингента , которая длилась не один месяц , - сказал контр - адмирал Андрей Тарасов. - Контингент полностью сформирован и готов к выполнению задач. Кроме того, во время подготовки мы провели тщательный анализ деятельности кораблей ВМС Украины, миротворческой деятельности Вооруженных Сил нашего государства , изучали опыт зарубежных стран.

Он также напомнил , что для участия в международных операциях экипаж корабля , вертолетный отряд , досмотровая команда во время учений "Си бриз " получили оценку экспертов НАТО второго уровня , и готовы к участию в операции " Океанский щит".

Планируется , что фрегат "Гетман Сагайдачный" прибудет в пункт базирования в Джибути 8 октября. На переходе морем и в порту Джибути контингент проведет окончательные мероприятия по подготовке к практическим действиям . Там украинский корабль присоединится к кораблям ВМС Норвегии " Фритьоф Нансен " ​​и ВМС США " Где Верт " , которые в настоящее время участвуют в операции . Кроме того, в операции " Океанский щит " участвуют патрульные самолеты от Норвегии и Люксембурга.

Как рассказал командир национального контингента контр - адмирал Андрей Тарасов, особое внимание на этапе подготовки было уделено логистическом и медицинскому обеспечению.

- На корабле сформирована мощная медицинская группа , которая включает в себя хирурга, стоматолога , врача- эпидемиолога , развернутое стоматологическое оборудование, - сказал он. - По своим характеристикам , запасами горючего , воды , продуктов питания корабль способен автономно месяц находиться в море. Но мы практически каждую неделю будем пополнять все запасы.

После участия в операции НАТО "Океанский щит", с января 2014 планируется участие украинского национального контингента в операции Европейского Союза «Аталанта».