В Одессе завершился Международный молодежный военно-патриотический сбор "Союз наследников Победы-2013"

а завершающем этапе военно - патриотического марафона участники проявляли лучших в соревнованиях по гребле, а также выдержали экзамен по военно-спортивной подготовки во время проведения учебно - полевого выхода с выполнением комплекса нормативов на тропе разведчика.

По словам организаторов "Союза наследников Победы-2013" , само проведение учебно - полевого выхода стало кульминацией сбора , в ходе чего ребята из десяти стран СНГ и Балтии доказали свою способность слаженно и решительно действовать в условиях , приближенных к "боевым " . В частности , разделены на десять команд , они под руководством офицеров из разных стран и курсантов Одесской военной академии усваивали азы военной подготовки.

Как рассказал один из инструкторов сбора офицер Южного территориального управления Военной службы правопорядка в ВС Украины майор Богдан Столярчук , учебно - полевой выход стал своеобразным итогом всей военно - патриотической акции, в течение двух недель продолжалась на территории Украинского детского центра " Молодая гвардия " .

Торжественная церемония закрытия восьмого по счету Международного молодежного военно - патриотического сбора " Союз наследников Победы " состоялась в центре города-героя Одесса . Организаторы и представители команд-участниц возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу , в составе взводных колонн прошли по улицам Южной Пальмиры и присутствовали на зрелищном концерте , организованном силами местной власти , Военной академии и организаторов сбора возле Потемкинской лестницы .

- Это был очень нужен , познавательный и полезное мероприятие - две недели дружбы , детских улыбок , упорного труда и настоящей спортивной борьбы . Лицеисты и школьники соревновались в составе десяти сформированных по интернациональной признаком команд , дружили и узнавали много интересного о разных странах , входивших в состав Советского Союза . Нынешний сбор "Союз наследников Победы- 2013 " наглядно подтвердил , что молодое поколение чтит подвиг их прадедов во имя жизни , стремится быть достойными своих легендарных предков , всесторонне развиваться и жить в мире и согласии с гражданами из всех республик бывшего СССР. И это дети доказывали на каждом этапе сбора своим большим желанием победить в честной борьбе , уважением друг к другу и к национальным, культурным и религиозным традициям народов СНГ и Балтии , - отметил подводя итоги нынешнего сбора , сопредседатель его оргкомитета от украинской стороны генерал - полковник запаса Виктор Палий.