Решение квартирного вопроса для военных Харьковщины является реальным

Документы на жилье счастливым новоселам вручили директор Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Лариса Храмченко, Чугуевский городской голова Галина Минаева, начальник Чугуевского гарнизона подполковник Виктор Николюк и временно исполняющий обязанности начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Харьков майор Сергей Мандич.

- Это только начало нашего сотрудничества с местными органами власти на Харьковщине, - отметила Лариса Храмченко. - Впереди нас ждет большой фронт работ. Так, на ближайшую перспективу мы определили задачи по вводу в эксплуатацию еще трех домов в городе Чугуеве. Кроме этого, серьезно рассматриваются другие вопросы по обмену войсковых земель на готовые квартиры для защитников Отечества , служащие в регионе. Поэтому, решение квартирного вопроса для военных на Харьковщине является реальным , - подчеркнула она.

В свою очередь, Чугуевский городской голова Галина Минаева подчеркнула, что несмотря на сложности с финансированием и решением социальных вопросов, удалось наладить взаимодействие с Министерством обороны Украины и принять дом на баланс города.

Начальник Чугуевского гарнизона подполковник Виктор Николюк сообщил , что большинство служебных квартир распределены между военнослужащими 92- й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса и 203- й учебно - авиационной бригады.

- При этом, кому именно предоставлять жилье решался на общем собрании военных частей, а затем это решение утверждалось мной. Поэтому справедливость в этом смысле была учтена и, считаю, никого мы не обидели, - сообщил офицер.

По завершению торжеств майор Сергей Мандич показал работникам Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины отдельные объекты и военные городки в Чугуевском районе, которые можно использовать для обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил.