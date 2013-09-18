Украинских военных авиаторов посетили журналисты ведущих авиационных журналов Европы

Главная цель посещения военного аэродрома иностранными журналистами является подготовка основного иллюстративного ряда статей об украинской авиации в ведущие авиационные журналы Европы.

По словам Александра Гольца, иностранные журналисты уже третий год подряд посещают Украину, после чего опубликуют ряд положительных фотоиллюстративного материалов об отечественной авиации в ведущих авиационных журналах

- Каждый раз мы получаем наилучшие впечатления при посещении авиационных баз украинских Воздушных Сил. У вас замечательные самолеты, очень профессиональные пилоты. Мы благодарим украинскую сторону за хорошую организацию и всестороннее содействие нашему визиту, - отметил Александр Гольц.

Также он добавил, что в этом году украинская военная авиация, принимавшая участие в международных авиационных показах произвела большое впечатление на присутствующих на мероприятиях зрителей, особенно поразило выполнения демонстрационных полетов на боевых истребителях.

Визит иностранных представителей продлится до 26 сентября 2012.

Справка. В прошлых годах группы иностранных журналистов с "EUROAVIA NEWS" принимали участие в освещении хода учений "Безопасное небо-2011", "Перспектива-2012", "Си Бриз-2012". По результатам этих визитов в ведущих авиационных изданиях мира напечатано более 20 статей с иллюстрациями, где высоко оценено летные навыки и профессиональный уровень украинских военных авиаторов.