Армейские спортсмены провели олимпийский урок для львовских школьников

Урок прошел под лозунгом "История - есть. Будущее - твое" с участием почти 3 тысяч школьников 5-8 классов, учащихся профессионально-технических училищ, студентов, воспитанников детско-юношеских спортивных школ города. Это мероприятие было стартовым в ряде мероприятий по случаю Всеукраинской Олимпийской недели. Нынешние мероприятия на Львовщине будут посвящены также и Году Ивана Боберского - одного из пионеров отечественной физической культуры.

Во время торжественного построения лучшие военнослужащие и работники учебно-спортивной базы летних видов спорта за личные и спортивные достижения были поощрены руководством Министра обороны Украины, Управлением спорта оборонного ведомства. Так, мастер спорта международного класса старший солдат Роман Мартыненко был награжден наручными часами от Министра обороны за победу на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди юниоров и установления нового рекорда мира.

Впоследствии, во время проведения Олимпийского урока, присутствующие имели возможность наблюдать за выступлениями лучших спортсменов Львовщины и показательными тренировками воспитанников ДЮСШ по многим видам спорта (акробатика, спортивные танцы, волейбол, хоккей, борьба, бокс, фехтование, художественная гимнастика, легкая атлетика, фрисби, велосипедный и мотоциклетный спорт). Дети также получили возможность записаться в спортивные секции и пообщаться с известными спортсменами-олимпийцами, которые посетили в этот день в Учебно-спортивную базу летних видов спорта МО Украины.

По словам заместителя начальника Учебно-спортивной базы летних видов спорта майора Руслана Сеника, подобные мероприятия помогают школьникам определиться со спортивными пристрастиями, популяризируют здоровый образ жизни и способствуют патриотическому воспитанию молодежи.