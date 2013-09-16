Военнослужащие национального контингента в Конго обустраивают второй по величине лагерь "Буния"

Название происходит от города Буния с населением более 300 000 человек. Сам лагерь расположен неподалеку аэродрома. Местное население с пониманием относятся к миротворцам ООН, поэтому обстановка вокруг лагеря относительно спокойная.

С расширением национального контингента в 250 человек, введение в состав вертолетов Ми-8, было принято решение и об увеличении территории и жилых помещений в лагере "Буния".

- Еще до нашего приезда база была неплохо оборудована, - рассказывает старший офицер лагеря, заместитель командира 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев. - Нормальные жилые помещения рассчитаны на 2-3 человек, столовая, душевые кабины и т.д.. Но особенно было приятно увидеть украинские бархатцы, которые посадили наши предшественники вдоль бордюров, памятный знак и отечественную символику. Сразу чувствовалось, что украинское принесли часть своей культуры в эту далекую африканскую страну. И все же, в процессе работы, в лагере пришлось многое изменить. Уже вскоре лагерь будет способен принять личный состав. Увеличилось количество жилых помещений (кермека)​​, уже оборудованы дополнительные подготовительные классы. Под нашим контролем проводятся ремонтные работы в столовой, душевых кермека, караульном помещении, устанавливается связь.

Особенность лагеря в его расположении. Украинский проживающих фактически в центре территории Банглодежського миротворческого контингента. Поэтому к расширению лагеря потребности в охране периметра не было. С увеличением территории дополнительно выставляться наблюдательный пост, проводиться круглосуточное патрулирование.

Недавно лагерь "Буния" проверил командир 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго летчик-снайпер полковник Андрей Когут. По его словам лагерь уже сегодня отвечает всем требованиям. А площадки приземления, спокойная обстановка вокруг лагеря позволят проводить регламентные работы для украинских вертолетов.

Освятил построенные помещения, окропил личный состав лагеря "Буния" и офицер по вопросам религии отряда иеромонах Кукша. В своей речи он пожелал военнослужащим национального контингента комфортного проживания на новых местах, успеха в службе и Божьей помощи.

- Конечно, на первом месте дисциплина и порядок в лагере, четкая работа всех дежурных служб, - отмечает полковник Мухаммад Буланбаев. - В то же время мы стараемся улучшить бытовые условия и отдыха военнослужащих. Приумножаем добрые дела и традиции наших предшественников - создаем украинскую атмосферу в лагере. Это трансляция украинских телевизионных в столовой, приготовление национальных блюд, обустройство лагеря цветами, информирование личного состава о последних событиях и новостях в Украине.