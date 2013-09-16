В Зарванице состоялось пятое военное паломничество к месту явления Божией Матери

В этом году оно приурочено к 1025- летию Крещения Киевской Руси . Нынешним лозунгом , который объединил паломников в погонах со всей Украины было - " Один Господь , одна вера , одно крещение " .

Организаторами паломничества в Зарваницу выступил Департамент Патриаршей Курии Украинской Греко - Католической Церкви по делам пастырства силовых структур Украины и Министерство обороны Украины . Паломничество состоялось по благословению и при участии военного епископа - владыки Михаила (Колтуна) , руководителя Департамента . В паломничестве приняли участие более 1000 военнослужащих Вооруженных Сил и ных военных формирований Украины вместе с членами их семей. На богомолье также прибыли иностранные делегации военнослужащих из Германии и Хорватии во главе с главными капелланами военных ординариатов этих государств.

Мероприятие началось с панихиды по погибшим военнослужащими и правоохранителями. Далее состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим за свободу Украины, продолжилось торжественным шествием представителей силовых структур к площади перед собором , где состоялось открытие мероприятия. К паломничества присоединились представители афганских общественных организаций, молились вместе с военными . Завершилось паломничество Архиерейской Божественной Литургией в которой приняли участие все участники паломничества и много местных жителей.